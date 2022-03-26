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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Обновлённая GPU-Z обеспечивает поддержку GeForce RTX 3090 Ti и Radeon RX 6950 XT
И графических решений Intel Arc Alchemist.
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Вчера на известном информационном ресурсе, который до появления VideoCardz считался главным источником данных о видеокартах, появилась история изменений утилиты GPU-Z v2.45.0. В ней прописана поддержка как уже предлагаемых на рынке компьютерных компонентов, так и будущих.

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Источник изображения: GPU-Z

Если поддержкой NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti буквально за несколько дней до предполагаемого анонса кого-либо удивить сложно, то упоминания о видеокартах AMD Radeon RX 6950 XT и Radeon RX 6750 XT радуют гораздо сильнее. Эти представители архитектуры RDNA 2, по имеющейся неофициальной информации, получат более быструю память по сравнению с предшественниками, и помогут любителям игр скоротать время до появления преемников с архитектурой RDNA 3.

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К слову, предварительная поддержка видеокарт Intel Arc Alchemist тоже реализована, но степень её готовности лишь указывает на растянутый во времени анонс данных графических решений. Напомним, сперва они появится в мобильном сегменте, и только во втором квартале пропишутся в настольном.

#amd #nvidia #intel arc alchemist #gpu-z #geforce rtx 3090 ti #radeon rx 6950 xt
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