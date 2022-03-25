Другими словами, в пять раз.

Ресурсу CNBC удалось получить комментарии экспертов Bain & Co. по степени влияния новейших событий вокруг Украины на способность производителей полупроводниковых компонентов получать неон необходимой степени очистки. Ранее Украина обеспечивала силами трёх компаний более половины объёмов поставок неона в мире, что в показателях прошлого года соответствовало 270 тоннам.

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Ни одно из трёх специализированных предприятий Украины сейчас не может продолжать деятельность, а запасов неона у потребителей хватит на срок от трёх до двенадцати месяцев. Фактически, зарубежные клиенты ещё в 2014 году начали перестраивать свои цепочки снабжения таким образом, что у них появились альтернативные поставщики неона. По оценкам Bain & Co., сейчас мировая полупроводниковая промышленность зависит от газа украинского и российского производства не более чем на 40%, а поставляющая литографические сканеры компания ASML и вовсе сократила эту зависимость до 20% от прежнего уровня.