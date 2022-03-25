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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рост цен на аккумуляторы вынудит некоторых производителей электромобилей покинуть рынок
Особенно в бюджетном сегменте.
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Многие производители электромобилей в марте резко подняли цены на свою продукцию, объяснив это ростом затрат на изготовление литиевых аккумуляторов из-за скачка стоимости некоторых входящих в их состав материалов. Как поясняют опрошенные ресурсом CNBC, в таких условиях преимущество получают не только крупные автопроизводители, но и те, кто располагает собственным производством батарей.

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Источник изображения: AutoWorld

Зависящие исключительно от аккумуляторов стороннего производства компании, выпускающие относительно доступные электромобили, от скачка цен защищены хуже всего. Кто-то уже начал терять сотни и тысячи долларов на каждом реализованном электромобили. Другим скоро придётся прекратить продажи самых дешёвых моделей, а кто-то и вовсе уйдёт с рынка.

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При этом спрос на электромобили вряд ли существенно снизится, как считают аналитики. Принявшие твёрдое решение купить такую машину потребители либо доплатят необходимую сумму, либо выберут более доступную комплектацию, но от покупки в целом не откажутся.

#аналитика #финансы #электромобили #аккумуляторы
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