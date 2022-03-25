Но эти деньги можно было копить на протяжении пяти лет.

В презентации NVIDIA, которая сопровождала выступление Джеффа Фишера (Jeff Fisher) на мероприятии для инвесторов, упоминалась величина доплаты в $300, которая характерна для перехода любителей игр на видеокарты семейства Ampere (GeForce RTX 30) по сравнению с неким решением предыдущего поколения. Представители NVIDIA разъяснили редакции PCWorld, как проводилось данное сравнение.

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Источник изображения: NVIDIA

Во-первых, речь не идёт о реальных розничных ценах, которые могут быть в разы выше рекомендованных. NVIDIA оперирует именно теми значениями, которые сама устанавливает при отгрузке видеокарт партнёрам – в том случае, если имеются в виду изделия эталонного дизайна. В этом смысле $300 кажутся довольно большой доплатой, но есть один нюанс, о котором сообщается в следующем абзаце.

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Во-вторых, под видеокартой предыдущего поколения понимается не Turing, а Pascal, и сравнение проводится с разницей в пять лет. Например, доплата в $300 возникает при переходе от GeForce GTX 1070 в 2016 году к GeForce RTX 3080 в 2021 году. Если первая в своё время покупалась за $400, то вторая теоретически могла быть куплена за $700, если бы спекулянты не взвинтили цены. В этом смысле доплата в $300 на пятилетнем интервале эксплуатации уже не кажется такой существенной.