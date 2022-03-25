Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За видеокарты Ampere покупатели стали платить больше на $300 в масштабе рекомендованных цен
Но эти деньги можно было копить на протяжении пяти лет.
анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
RTX 3050 MSI подешевела на треть
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
-160 000р на RTX 3080 ASUS

В презентации NVIDIA, которая сопровождала выступление Джеффа Фишера (Jeff Fisher) на мероприятии для инвесторов, упоминалась величина доплаты в $300, которая характерна для перехода любителей игр на видеокарты семейства Ampere (GeForce RTX 30) по сравнению с неким решением предыдущего поколения. Представители NVIDIA разъяснили редакции PCWorld, как проводилось данное сравнение.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Во-первых, речь не идёт о реальных розничных ценах, которые могут быть в разы выше рекомендованных. NVIDIA оперирует именно теми значениями, которые сама устанавливает при отгрузке видеокарт партнёрам – в том случае, если имеются в виду изделия эталонного дизайна. В этом смысле $300 кажутся довольно большой доплатой, но есть один нюанс, о котором сообщается в следующем абзаце.

анонсы и реклама
Core i9 11900K вдвое подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
В полтора раза подешевела RTX 3060
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Во-вторых, под видеокартой предыдущего поколения понимается не Turing, а Pascal, и сравнение проводится с разницей в пять лет. Например, доплата в $300 возникает при переходе от GeForce GTX 1070 в 2016 году к GeForce RTX 3080 в 2021 году. Если первая в своё время покупалась за $400, то вторая теоретически могла быть куплена за $700, если бы спекулянты не взвинтили цены. В этом смысле доплата в $300 на пятилетнем интервале эксплуатации уже не кажется такой существенной.

#nvidia #видеокарты #pascal #ampere #geforce gtx 1070 #geforce rtx 3080 #geforce rtx 3090 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет снабжаться переходником для старых блоков питания
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что такое VPN или как обходить блокировки
99
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
25
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
14
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
4
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
4
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
4
Мои мысли на тему: как правильно тратить деньги
6
Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065
5
Краткий обзор игры Call of Cthulhu
+

Сейчас обсуждают

Андрей Сидоров
07:08
Browsec vvpn-плагин для многих браузеров.Всё пашет.
Что такое VPN или как обходить блокировки
Алексей Никитин Ялты
07:06
Ты урод, после того как великую страну назвал РФией, перестал быть её частью... Я живу в Росии!!! И горд этим!!!
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
skydan
07:03
Что угодно, но только не это! Пора валить с этой страны... Либо ты свалишь, либо будешь сидеть рядом с Алексом Нэвэлны =(
Российские хакеры взломали сайт GSC Game World и выложили новость об отмене выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
Салих Челик
07:01
Прям как в Far Cry 2, да?
Far Cry 6 стала временно бесплатной
wwr222
07:01
Она далеко не фонтан. Я пробовал в Горизонте с Элой играть на макс. настройках с FSR, но потом снова вернулся к более низким без нее. Так глазу приятнее. Технология подойдет для 4К или для совсем уж с...
AMD отказала видеокарте GeForce GTX 1060 в поддержке новой технологии FSR 2.0
maxqka
06:56
Мы?)) ты когда говоришь Мы ты кого имеешь ввиду?)) дурачек ты еще)
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Adam Smith
06:55
С просонья прочитал европейские пидеры)))
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Алексей Никитин Ялты
06:51
А тебя не смущает что российские войска продвинулись уже очень далеко...и при этом до сих пор не могут уничтожить Донецкую группировку ВСУ...представляешь сколько войск ВСУ там скопилось. Они там по-т...
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
coo1erman
06:51
Прекрати пользоваться западным интернетом вообще! да ещё с иноземного компа! или ты последователь бандеры?
В Epic Games Store началась весенняя распродажа и бесплатная раздача Demon’s Tilt
Шамиль Джанболатов
06:48
А еврей Зеленский кто? Какие нацики, что несешь, как будто в России нет Тесаков и Русских Маршей. Ты бревно со своего глаза вынь сначала
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем