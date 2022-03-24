Если только не выпустит их самостоятельно.

Пример Сальвадора в качестве первого в мире государства, признавшего биткоин законным средством платежа, пока не так активно вдохновляет правительства других стран. Агентство Bloomberg сообщает, что заместитель министра финансов Малайзии на этой неделе исключил возможность использования уже существующих криптовалют в качестве легального официального платёжного средства.

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Источник изображения: Bloomberg

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Колебания курса и угрозы с точки зрения информационной безопасности не позволяют криптовалютам, чьими эмитентами не являются государственные органы, выступать в качестве надёжного средства платежа, по словам чиновника. С другой страны, центральный банк Малайзии готов рассмотреть возможность выпуска официальной цифровой валюты (CBDC), поэтому власти придерживаются умеренно прогрессивных взглядов на этот вопрос.