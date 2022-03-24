Денег мало, а на перестроение цепочек поставок потребуются годы.

Специалисты Bank of America в рамках обсуждения пакета мер по поддержке американской полупроводниковой промышленности, который подразумевает выделение $52 млрд субсидий, отметили ряд слабых мест этой инициативы.

реклама

Источник изображения: Getty Images

Во-первых, как они считают, $50 млрд на фоне совокупных капитальных затрат отрасли от $280 до $300 млрд – это не так много, особенно с учётом распределения первой суммы на несколько лет и между несколькими получателями. Во-вторых, отраслевые цепочки поставок всё равно слишком сильно зависят от Китая и Тайваня, и пара-другая новых предприятий в США ничего особо не изменит. В-третьих, сейчас в дефиците остаются компоненты, выпускаемые по зрелой литографии, а новые предприятия будут использовать передовую.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Кроме того, для привлечения большого количества клиентов контрактное предприятие в США должно будет управляться компанией, имеющей большой опыт взаимодействия с разноплановыми клиентами, и тут TSMC нет равных. Сотрудничать же с Intel компании AMD, Apple, Qualcomm и NVIDIA вряд ли захотят, поскольку она является их конкурентом, хотя основатель последней и придерживается противоположного мнения, как выяснилось на этой неделе.