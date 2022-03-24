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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские субсидии не особо помогут изменить расстановку сил в полупроводниковой отрасли
Денег мало, а на перестроение цепочек поставок потребуются годы.
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Специалисты Bank of America в рамках обсуждения пакета мер по поддержке американской полупроводниковой промышленности, который подразумевает выделение $52 млрд субсидий, отметили ряд слабых мест этой инициативы.

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Источник изображения: Getty Images

Во-первых, как они считают, $50 млрд на фоне совокупных капитальных затрат отрасли от $280 до $300 млрд – это не так много, особенно с учётом распределения первой суммы на несколько лет и между несколькими получателями. Во-вторых, отраслевые цепочки поставок всё равно слишком сильно зависят от Китая и Тайваня, и пара-другая новых предприятий в США ничего особо не изменит. В-третьих, сейчас в дефиците остаются компоненты, выпускаемые по зрелой литографии, а новые предприятия будут использовать передовую.

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Кроме того, для привлечения большого количества клиентов контрактное предприятие в США должно будет управляться компанией, имеющей большой опыт взаимодействия с разноплановыми клиентами, и тут TSMC нет равных. Сотрудничать же с Intel компании AMD, Apple, Qualcomm и NVIDIA вряд ли захотят, поскольку она является их конкурентом, хотя основатель последней и придерживается противоположного мнения, как выяснилось на этой неделе.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #сша
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