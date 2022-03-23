Пять игровых решений – это неплохой ассортимент.

Вскоре после официального дебюта графического процессора NVIDIA GH100 с архитектурой Hopper в истории изменений утилиты HWiNFO появился перечень грядущих новинок этого разработчика. В него вошёл не только двухкристальный GH202 для сегмента вычислений, но и игровые графические процессоры семейства Ada Lovelace.

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Источник изображения: HWiNFO

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Игровые решения представлены сразу пятью графическими процессорами: AD102, AD103, AD104, AD106 и AD107. С ними соседствуют таинственные GB100 и GB102. Попутно утилита расширила поддержку процессоров AMD семейства Ryzen 6000. Таковые уже присутствуют в мобильном сегменте, они были представлены в начале января. Они выпускаются по 6-нм технологии, сочетают вычислительные ядра с архитектурой Zen 3+ и графику RDNA 2.