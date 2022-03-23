NVLink всему голова!

Сразу после своей презентации, посвящённой открытию конференции GTC 2022 для разработчиков, руководство NVIDIA приняло участие в виртуальной встрече с инвесторами, которая также проводится ежегодно. Полуторачасовой доклад на темы, во многом повторявшие повестку дня GTC 2022, предшествовал почти часовой сессии вопросов и ответов с участием отраслевых аналитиков.

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Источник изображения: NVIDIA

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Оба мероприятия не обделили вниманием вопрос сотрудничества NVIDIA с клиентами по созданию полузаказных компонентов. По мнению руководства компании, интерфейс NVLink предоставляет возможности по объединению разнородных компонентов – не только на уровне системы, но и на уровне процессоров. Компания вполне допускает, что сможет при наличии спроса создавать графические, центральные и специализированные процессоры с интегрированными функциональными блоками сторонней разработки. Разумеется, интеграция может осуществляться не только на уровне кристалла, но и на уровне упаковки, что гораздо выгоднее экономически и с точки зрения затрат времени.