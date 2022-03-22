AMD Radeon RX 7900 XT тоже будет быстрее Radeon RX 6900 XT в два с лишним раза.

Известный блогер Greymon55 решил предвосхитить сентябрьский анонс игровых решений семейства GeForce RTX 40 собственным прогнозом по поводу уровня производительности флагманского продукта по имени GeForce RTX 4090. Как считает источник, быстродействие превысит уровень GeForce RTX 3090 в 1,8-2,0 раза.

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Источник изображения: Twitter, Greymon55

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Одновременно приводится прогноз по быстродействию чипа AMD Navi 31 с архитектурой RDNA 3 – он должен оказаться в 2,1-2,2 раза выше, чем у Navi 21. Естественно, это лишь предварительные оценки, но они весьма оптимистичны даже с учётом того, что уже были пересмотрены в сторону снижения.