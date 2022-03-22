Ресурс VideoCardz к утру смог перебороть неспособность демонстрироваться читателям из нашей страны, и вполне ожидаемо выдал эксклюзивный материал, предвосхищающий вечерний анонс ускорителя вычислений NVIDIA H100 с архитектурой Hopper на базе монолитного графического процессора GH100. По сути, на фотографии была запечатлена плата в исполнении SXM, в центре которой красовался GH100 в окружении шести стеков памяти типа HBM какого-то из актуальных поколений.
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Подчеркнём, что исполнение SXM намекает на использование этого решения в серверном сегменте, но на базе GH100 будут предложены ускорители и для установки в слот PCI Express, как поясняет источник. Весь спектр сопутствующих продуктов должен быть представлен в ходе вечерней презентации самим основателем NVIDIA.