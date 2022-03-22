Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Фотография NVIDIA H100 (Hopper) позволила изучить внешность чипа GH100
Монолитный кристалл с шестью стеками памяти HBM.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Ресурс VideoCardz к утру смог перебороть неспособность демонстрироваться читателям из нашей страны, и вполне ожидаемо выдал эксклюзивный материал, предвосхищающий вечерний анонс ускорителя вычислений NVIDIA H100 с архитектурой Hopper на базе монолитного графического процессора GH100. По сути, на фотографии была запечатлена плата в исполнении SXM, в центре которой красовался GH100 в окружении шести стеков памяти типа HBM какого-то из актуальных поколений.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Подчеркнём, что исполнение SXM намекает на использование этого решения в серверном сегменте, но на базе GH100 будут предложены ускорители и для установки в слот PCI Express, как поясняет источник. Весь спектр сопутствующих продуктов должен быть представлен в ходе вечерней презентации самим основателем NVIDIA.

#nvidia #hopper #gh100
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Графический процессор NVIDIA GH100 (Hopper) будет обделён блоками, отвечающими за ускорение графики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
35
Цена на лицензионную Windows 10 снизилась до $5.75 на большой распродаже ключей со скидками до 90%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4
3

Сейчас обсуждают

Алексей Ассапов
05:24
О мы сделали классный ролик. Пусть и реалтймовый с одним персом - практически в статике. В игре все равно такого графона не будет. А сосноли и через 8 лет такое не потянут. в 4 К и тд.. в динамике с...
Unity выпустила фотореалистичную технодемоверсию Enemies с улучшенной анимацией волос
Эдуард Кузнецов
05:23
Было 2...Понятнно же, что имеется ввиду. Технологический лидер.. А проценты наростут.
AMD выпустила процессоры EPYC Milan-X – 1,5 ГБ кэша L3 на двухпроцессорную систему
Алексей Ассапов
05:21
Хорошо что не порно фильм.. для новой категории 18 + твитч. (вроде как слухи удут)
Ведьмак 4 официально анонсирован – CD Projekt RED дала старт новой саге
Сева Шевченко
05:16
CD Projekt Red официально объявила о разработке нового «Ведьмака»
Сева Шевченко
05:12
Суть в том, что в РФ не существует судебной власти. В конституции записано, что главный источник власти - народ. И что есть 3 ветви власти - исполнительная, зак-я и судебная. Исполнительную якобы наро...
Отечественным СМИ запретили использовать логотипы Meta, Facebook и Instagram
Eisbrecher
05:00
Да ладно. Глас разума в этой клоаке. Спасибо что ты есть :D
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
0xffffh
04:59
тут еще и шмурдяк этот кололи последние год-полтора..
Отечественным СМИ запретили использовать логотипы Meta, Facebook и Instagram
Eisbrecher
04:59
Людям не нравится ваш комментарий, потому что он глупый и провокационный. И не надо лукавить. Да, если полностью отключить интернет - информацию контролировать будет легче, это правда. То, что правите...
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
wwr222
04:42
До интересной...Стоит смотреть за переобуванием местных ватников (но они скорее всего и ники сменят, чтоб не позорится)
Отечественным СМИ запретили использовать логотипы Meta, Facebook и Instagram
Татьяна Фазылова (Горшенина)
04:39
Не надо баллы начислять, а надо при покупке сразу давать скидку. И не будет никаких проблем.
Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем