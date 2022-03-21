В серверном сегменте они не особо нужны.

Став по-настоящему санкционным информационным продуктом, ресурс VideoCardz опосредованно доносит до наших читателей интересные подробности об устройстве графического процессора NVIDIA GH100, анонс которого может состояться уже завтра вечером. Первенец архитектуры Hopper будет ориентирован на сегмент ускорения вычислений, поэтому из восьми кластеров только один будет располагать функциональными блоками для ускорения графики.

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Источник изображения: Locuza, Twitter

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Объём кеш-памяти второго уровня по сравнению с предшественником увеличится незначительно – с 40 до 48 Мбайт. Графический процессор также предложит 144 шейдерных блока и 18 432 ядер CUDA, если принцип их компоновки при переходе к архитектуре Hopper не изменится. Двухкристальную компоновку, как ожидает источник, будет иметь графический процессор GH202. Количество его функциональных блоков, соответственно, удвоится относительно GH100.