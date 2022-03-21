Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Графический процессор NVIDIA GH100 (Hopper) будет обделён блоками, отвечающими за ускорение графики
В серверном сегменте они не особо нужны.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Став по-настоящему санкционным информационным продуктом, ресурс VideoCardz опосредованно доносит до наших читателей интересные подробности об устройстве графического процессора NVIDIA GH100, анонс которого может состояться уже завтра вечером. Первенец архитектуры Hopper будет ориентирован на сегмент ускорения вычислений, поэтому из восьми кластеров только один будет располагать функциональными блоками для ускорения графики.

реклама

Источник изображения: Locuza, Twitter

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Объём кеш-памяти второго уровня по сравнению с предшественником увеличится незначительно – с 40 до 48 Мбайт. Графический процессор также предложит 144 шейдерных блока и 18 432 ядер CUDA, если принцип их компоновки при переходе к архитектуре Hopper не изменится. Двухкристальную компоновку, как ожидает источник, будет иметь графический процессор GH202. Количество его функциональных блоков, соответственно, удвоится относительно GH100.

#nvidia #видеокарты #hopper #gh100
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Первый представитель семейства NVIDIA Hopper действительно может получить сложную компоновку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
31
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть первая
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4
1
Цена на лицензионную Windows 10 снизилась до $5.75 на большой распродаже ключей со скидками до 90%

Сейчас обсуждают

Tac Toc
12:59
Telegram позволит россиянам понять весь ужас войны и абсурдность конфликта в Украине. Во всяком случае, в сознании молодых россиян буква Z стала синонимом беспокойства и стыда. Путин даже не осознает,...
Telegram обогнал WhatsApp и стал самым популярным мессенджером на территории России
Kommunist7304
12:57
Лично у меня с ситилинком проблем никогда не было, зато было с DNS. У кого-то наоборот DNS белый и пушистый, а ситилинк кидал. Самое интересное что местечковые магазины в этом плане однородны: кидают ...
ФАС планирует разрешить «серый импорт» - это прекратит дефицит электроники в РФ
Александр Дедок
12:55
То то я смотрю в ряде магазинов цены на процессоры пошли вниз последние дни и ассортимент ощутимо увеличился, по сравнению с тем же шитлинком
ФАС планирует разрешить «серый импорт» - это прекратит дефицит электроники в РФ
Вадим Иванов
12:51
Зная наших барыг, даже в серую ввезенный товар будет по запредельным ценам, идея хорошая, но желательно еще и гарантийные обязательства возложить на продавцов серого импорта, они и так с гарантией все...
ФАС планирует разрешить «серый импорт» - это прекратит дефицит электроники в РФ
Mechanical Man
12:50
Да не нужен им недемократический уран. У них же зелёная энергетика. Вон Гретта Тумберг не даст соврать.
Атомная энергетика США оказалась под угрозой санкций – поставки урана-235 могут быть остановлены
вадим строкач
12:47
Поживем увидим бандерог- дэбило.
Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
3JIbIDEHb
12:46
Такой пойдёт?
В продаже появился корпус ПК из коровьей кожи
вадим строкач
12:45
Молодец Моя школа.
Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
3JIbIDEHb
12:44
брехня :)
Пользователи Android получили возможность удалять последние 15 минут активности в поисковике
вадим строкач
12:44
Ты кто, клоун
Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем