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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn удалось почти полностью восстановить работу предприятий в Шэньчжэне
Серьёзных перебоев с выпуском iPhone не будет.
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Неделю назад всё начиналось с нескольких десятков обнаруженных на территории китайского города Шэньчжэнь случаев заболевания коронавирусной инфекции, а расположенные здесь два крупных предприятия Foxconn смогли частично возобновить работу только к среде. Власти разрешили компании осуществлять сборку электроники в условиях локдауна, традиционного для китайских населённых пунктов, до минувшего воскресенья. Теперь Reuters сообщает, что работа в режиме, приближенном к нормальному, продолжится и на этой неделе.

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Источник изображения: Reuters

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Беспокойство общественности вызывал тот факт, что одно из предприятий Foxconn в Шэньчжэне задействовано при производстве iPhone, и подобные перебои могут вызвать дефицит одноимённых устройств. Впрочем, развитию паники препятствовало понимание концентрации заказов на выпуск iPhone в другом китайском городе, а также кратковременный характер перебоев в работе предприятий Foxconn в Шэньчжэне. Надо сказать, что сейчас они продолжают работу с учётом усиленных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сотрудникам разрешается покидать рабочие места только для того, чтобы добраться до общежитий, которые расположены по соседству. Офисный персонал в Футяне вынужден оставаться на режиме удалённой работы.

#iphone #китай #foxconn #локдаун
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