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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i5-12600K на частоте 6833 МГц отличился в Geekbench3 Multi Core
Среди процессоров с шестью ядрами он стал лучшим.
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Немецкий энтузиаст P5ych0 решил закрепить лидерство своих соотечественников в зачёте Geekbench3 Multi Core среди процессоров с шестью ядрами, разогнав серийный экземпляр Intel Core i5-12600K до 6833 МГц с использованием жидкого азота в материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Apex.

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Источник изображения: P5ych0, HWBot

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На указанной частоте процессор сохранил активность всех шести ядер и двенадцати потоков, тест Geekbench3 Multi Core он прошёл с результатом 63 957 баллов, что является лучшим достижением не только в модельном зачёте, но и среди всех моделей с шестью ядрами. Автор эксперимента поблагодарил южнокорейского коллегу за методическую помощь в достижении такого результата.

#intel #экстремальный разгон #alder lake-s #core i5-12600k #geekbench 3
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