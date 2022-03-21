Среди процессоров с шестью ядрами он стал лучшим.

Немецкий энтузиаст P5ych0 решил закрепить лидерство своих соотечественников в зачёте Geekbench3 Multi Core среди процессоров с шестью ядрами, разогнав серийный экземпляр Intel Core i5-12600K до 6833 МГц с использованием жидкого азота в материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Apex.

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Источник изображения: P5ych0, HWBot

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На указанной частоте процессор сохранил активность всех шести ядер и двенадцати потоков, тест Geekbench3 Multi Core он прошёл с результатом 63 957 баллов, что является лучшим достижением не только в модельном зачёте, но и среди всех моделей с шестью ядрами. Автор эксперимента поблагодарил южнокорейского коллегу за методическую помощь в достижении такого результата.