Новейшие геополитические сценарии уже привели к тому, как сообщает издание Barron’s, что стоимость востребованных при производстве литиевых аккумуляторов металлов с начала года выросла на 64%. Тяговая батарея типового электромобиля в таких условиях выросла в цене на $2000, поэтому вполне объяснимо, что производители транспортных средств с электротягой кинулись срочно повышать цены – порой по три раза за десять дней, как Tesla.
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Представители молодой американской компании SES, которая разрабатывает литий-металлические аккумуляторы, пояснили, что рост цен на никель подтолкнёт производителей тяговых батарей искать иной компонентный состав своей продукции более активно. Сама SES предлагает заменить материал анода с графита на чистый литий, а вместо никеля использовать для производства катода фосфат железа. Итоговый аккумулятор с таким составом не уступает по плотности хранения заряда привычным литийионным батареям с содержанием никеля, как утверждает SES.