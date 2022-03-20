Долгие годы японскую корпорацию Toshiba преследуют проблемы с финансовой стабильностью, в 2018 году они даже вынудили её продать подразделение по производству твердотельной памяти, которое теперь функционирует под торговой маркой Kioxia. Дальнейший план финансового оздоровления японского конгломерата, по замыслу руководства Toshiba, подразумевает разделение на две компании, одна из которых сосредоточится на полупроводниковых компонентах и выйдет на биржу. Голосование по вопросу реструктуризации будет вынесено на суд собрания акционеров Toshiba уже 24 марта, и сейчас среди инвесторов ведутся горячие споры по поводу дальнейшего пути развития корпорации.
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По информации Reuters, поддержать противников реструктуризации уже готовы акционеры «средней руки» вроде инвестиционных структур властей Норвегии и американского штата Флорида. Противник реструктуризации нашёлся и среди совета директоров Toshiba, хотя его мнение на данном этапе ничего не меняет.
Напомним, что недавно руководство Toshiba даже сменило генерального директора компании, чтобы новый глава смог наладить диалог между противящимися реструктуризации активистами, руководством корпорации и прочими акционерами. Впрочем, нескольких недель для решения копившихся годами проблем явно недостаточно, а потому намеченное на четверг голосование может лишь затянуть возвращение Toshiba к финансовому благополучию. Немалое количество акционеров настаивает на выкупе активов корпорации инвестиционным консорциумом.