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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Освободившиеся деньги, которые NVIDIA берегла на покупку Arm, компания может вернуть акционерам
Хотя бы частично – в этом убеждены аналитики Citi.
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Вчера мы уже отмечали, что к концу января NVIDIA располагала почти $21 млрд свободных денежных средств и прочих ликвидных активов, из которых только $5 млрд были заёмными. Компания готовилась к покупке Arm, но к началу февраля вынуждена была отказаться от этих намерений, ссылаясь на слишком высокие административные барьеры для оформления сделки. Специалисты Citi высказали предположение, куда теперь NVIDIA направит средства, которые оказались не востребованы в результате развала сделки с Arm.

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Источник изображения: NVIDIA

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Аналитики считают, что хотя бы часть этих денег разумно было бы вернуть акционерам – не только в виде дивидендов, но и посредством выкупа собственных акций. Подобные шаги обычно способствуют росту курса акций компании, а потому авторы прогноза считают, что ценные бумаги NVIDIA подорожают с нынешних $265 до $350. Оптимизм инвесторов также подогревает и грядущая GTC 2022, на которой руководство компании может представить новые продукты и технологии.

#nvidia #аналитика #финансы
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