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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA допускает, что на выручку в графическом сегменте майнеры в прошлом году влияли в неопределённой степени
Подвергнуть их учёту компании по-прежнему не удаётся.
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В годовом отчёте по форме 10-K, который сегодня был опубликован на сайте NVIDIA, компания не смогла сказать ничего нового о своих сложных взаимоотношениях с майнерами. Она много раз заявляла, что не имеет возможности отслеживать сферу использования каждой проданной видеокарты, но профессиональным участникам рынка услуг по добыче криптовалют она уже несколько кварталов подряд предлагает специализированные ускорители CMP, которые наделены сокращённой гарантией и зачастую лишены портов для подключения мониторов, поэтому в игровых системах могут применяться лишь при определённом упорстве владельцев.

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Источник изображения: NVIDIA

За весь прошедший фискальный год NVIDIA реализовала ускорителей CMP на общую сумму $550 млрд, причём концентрация выручки пришлась на первое полугодие, а не на второе. Упоминая о влиянии сезонных факторов на динамику выручки в прошлом году, NVIDIA подчеркнула, что традиционные шаблоны были нарушены высоким спросом и дефицитом компонентов, и у неё нет уверенности, что такая обстановка сохранится на протяжении всего 2022 года. Руководители NVIDIA не раз выражали надежду, что во второй половине текущего года дефицит компонентов ослабнет.

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Рост выручки от реализации графических решений на 61% в прошлом году NVIDIA объясняет самыми разными факторами, но про криптовалютный упоминает лишь в самом конце, и то лишь в форме допущения – дескать, покупатели видеокарт могли заниматься майнингом. Норма прибыли NVIDIA в сегменте графики тоже выросла по сравнению с 2020 годом, но компания склонна это объяснять смещением спроса в пользу более дорогих моделей видеокарт.

#nvidia #аналитика #финансы #видеокарты #майнинг
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