Продажи стартуют 28 марта, а скидка для первых покупателей составит 100 долларов

Многие пользователи привыкли к тому, что защищённый смартфон представляет собой кусок чёрного пластика с ужасным дисплеем и камерой родом из 2000-х годов. Сюда же прибавьте процессор, с трудом справляющийся с запуском браузера и количество памяти, которое считалось недостаточным даже 5 лет назад. Все эти утверждения разбивает смартфон Doogee S98. Начало продаж новинки намечено на 28 марта, а сам он сможет преподнести потенциальному покупателю целый ряд приятных сюрпризов.Прежде всего заметим, что это действительно прочный аппарат с высокой степенью защиты. Он не только прошёл полную сертификацию стандартов IP68 и IP69K, но и с лёгкостью преодолел тесты MIL-STD-810G. Это значит, что его можно бросать с высоты 1.5 метра, погружать на глубину до 1.5 метра без видимых повреждений и проблем. Кроме всего прочего, Doogee S98 выдерживает самые экстремальные условия, а значит его владелец может смело брать аппарат на вылазки в Африку или на Северный полюс.Пожалуй, главной фишкой новинки является двойной дисплей. Так, на тыльной стороне есть небольшой круглый экран размером 1.1 дюйма. На него можно вывести часы, будильник, сообщения и любую другую информацию. С его помощью легко переключать музыкальные записи и принимать звонки. В конце концов туда просто можно установить какой-то фон, что придаст телефону индивидуальности.Надеемся, что вы не думали, что на этом преимущества Doogee S98 заканчиваются, ведь он предлагает огромный запас производительности. Внутри находится скоростной процессор MediaTek Helio G96, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти и накопителем на 256 Гб снимает все ограничения на запуск любых приложений и игр. Ещё никогда защищённый смартфон не был таким быстрым.Дисплей размером 6.3 дюйма радует насыщенной цветовой гаммой. Он отлично подходит для сёрфинга в интернете, просмотра видео и фотографий. Кстати, не подкачала и камера. Основная на 64 Мп может делать реалистичные снимки как в дневное, так и в ночное время. доступна 8 Мп широкоугольная камера, а также 20-Мп ИК-камера ночного видения. Это ещё одна фишка нового Doogee S98, которая выгодно отличает его от конкурентов. Производитель заверяет, что запись видео можно проводить в полной тьме, что обеспечивается двумя сенсорами, ну а результат способен удивить даже привыкшего к техническим изыскам пользователя.Всё это приводится в действие с помощью аккумулятора на 6000 мАч. Батарея поддерживает быструю зарядку на 33 Вт и способна проработать в активном режиме 2-3 дня. Доступна функция беспроводной зарядки на 15 Вт. На борту уже стоит самая новая версия мобильной операционной системы Android 12. Это гарантирует высокий уровень безопасности, что крайне важно для тех, кто использует для оплаты мобильные приложения. Не обошлось без сканера отпечатков пальцев и дополнительной физической кнопкой, на которую можно настроить любую функцию. Чаще всего пользователи используют её для быстрого доступа к фотографиям, что очень удобно и позволяет начать снимать уже через секунду после того, как вы увидели что-то интересное. Доступна поддержка NFC и всех стандартов спутниковой и беспроводной связи.купить Doogee S98 на AliExpress можно будет за 239 долларов. Это ровно на 100 долларов меньше, чем смартфон будет стоить после этого. Кроме того, вы можете попытать счастья в акции, ведь Doogee планирует разыграть 4 новеньких аппарата. Переходите по ссылке ниже и участвуйте в розыгрыше.