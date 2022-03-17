Поскольку первые экземпляры Intel Core i9-12900KS начали попадать в руки энтузиастов, заставить их молчать об особенностях этой новинки тоже оказалось практически невозможно. Один из блогеров заявил, что указанная в характеристиках максимальная частота 5.5 ГГц достигается процессором при активности максимум двух производительных ядер. При активности трёх и более ядер максимальная частота их работы должна снижаться до 5.2 ГГц. Напомним, что у этой модели всего восемь производительных ядер с поддержкой Hyper-Threading, а остальные восемь ядер серии E ориентированы на энергосбережение и управляются отдельно.
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К слову, частота ядер серии E в BIOS материнской платы регулируется в пределах до 4.0 ГГц, без ограничений по количеству достигающих этого рубежа ядер. То есть, все восемь ядер серии E в определённых условиях могут работать на частоте 4.0 ГГц. В отношении частот ядер серии P стоит добавить, что при подходящем охлаждении можно добиться их работы на более высоких значениях, чем 5.5 ГГц, просто производители материнских плат оговаривают номинальные режимы функционирования нового процессора.