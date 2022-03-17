Семь футов под килем, так сказать.

Производители электромобилей уделяют оптимизации аэродинамики очень пристальное внимание, а также стараются снизить сопротивление машины качению за счёт использования специальных шин – всё ради того, чтобы электромобиль мог проезжать на одном заряде как можно больше. Ресурс Electrek сообщает, что энтузиасту удалось обнаружить в программном коде Tesla упоминания об учёте направления и скорости ветра на расчёт ожидаемого запаса хода.

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Источник изображения: Mary Evans

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Программа также готова учитывать плотность воздуха и его влажность – в тех регионах, где подобная информация распространяется публично. Ранее Tesla учитывала наличие на маршруте спусков и подъёмов, чтобы более точно рассчитывать энергозатраты на преодоление пути. Вряд ли добавление новых факторов значительно повысит точность прогнозирования, но подобное внимание к мелочам вызывает уважение.