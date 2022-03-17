Контроллеры и силовая электроника теперь доступны в больших объёмах.

Компания Asustek Computer, которая никуда не собирается уходить с российского рынка, со страниц DigiTimes устами своего второго генерального директора Сэмсона Ху (Samson Hu) сообщает об улучшении ситуации с поставками компонентов, необходимых для производства ноутбуков. По крайней мере, производитель теперь хоть как-то способен влиять на ситуацию, чего нельзя было сказать раньше.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Компании теперь в большей степени не хватает компонентов, разработанных американскими участниками рынка. Помимо процессоров Intel и AMD, к ним могут относиться различные контроллеры и чипы, отвечающие за вспомогательные функции. Напомним, что ранее производство ноутбуков было ограничено количеством мелких и недорогих компонентов, которые поставлялись в скромных объёмах. Похоже, в отдельно взятом сегменте ситуация наладилась, но возникли перекосы на других направлениях.