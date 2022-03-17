Компания Asustek Computer, которая никуда не собирается уходить с российского рынка, со страниц DigiTimes устами своего второго генерального директора Сэмсона Ху (Samson Hu) сообщает об улучшении ситуации с поставками компонентов, необходимых для производства ноутбуков. По крайней мере, производитель теперь хоть как-то способен влиять на ситуацию, чего нельзя было сказать раньше.
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Компании теперь в большей степени не хватает компонентов, разработанных американскими участниками рынка. Помимо процессоров Intel и AMD, к ним могут относиться различные контроллеры и чипы, отвечающие за вспомогательные функции. Напомним, что ранее производство ноутбуков было ограничено количеством мелких и недорогих компонентов, которые поставлялись в скромных объёмах. Похоже, в отдельно взятом сегменте ситуация наладилась, но возникли перекосы на других направлениях.