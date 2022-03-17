Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В производстве ноутбуков определяющую роль начал играть дефицит компонентов американской разработки
Контроллеры и силовая электроника теперь доступны в больших объёмах.
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Компания Asustek Computer, которая никуда не собирается уходить с российского рынка, со страниц DigiTimes устами своего второго генерального директора Сэмсона Ху (Samson Hu) сообщает об улучшении ситуации с поставками компонентов, необходимых для производства ноутбуков. По крайней мере, производитель теперь хоть как-то способен влиять на ситуацию, чего нельзя было сказать раньше.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Компании теперь в большей степени не хватает компонентов, разработанных американскими участниками рынка. Помимо процессоров Intel и AMD, к ним могут относиться различные контроллеры и чипы, отвечающие за вспомогательные функции. Напомним, что ранее производство ноутбуков было ограничено количеством мелких и недорогих компонентов, которые поставлялись в скромных объёмах. Похоже, в отдельно взятом сегменте ситуация наладилась, но возникли перекосы на других направлениях.

#ноутбуки #дефицит микросхем #asustek computer
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тайваньские производители ноутбуков, видеокарт и материнских плат не строят иллюзий по поводу 2022 года
Toshiba считает, что украинские события усугубят дефицит компонентов
Рынок ноутбуков подорвёт финансовые показатели Intel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
56
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
198
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
6
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

Евгений Аверин
12:29
Я тоже покупал на Али, пришла с артефактами, продавец предложил оплатить ремонт, но я отправил ему обратно тем самым выиграл спор и вернул деньги. Немного пришлось потратить время на заполнение бумаже...
Геймер купил на Aliexpress прогретую б.у. GeForce RTX 3080 Ti за 422 000р – реальная история от DG
ogrizocker
12:28
Вот там как раз одно шасси
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
Gennadiy Viktorovch
12:27
о как тебя выкорячило..фашист когда твоя недоимперия говна и пара рухнет ..веренте все что украили за 300 лет, вас и спрашивать ни кто не будет..унтерменш )
Рогозин заявил, что новая российская комическая станция взамен МКС может стать военной
Rey.B.
12:27
Несколько лет назад, российские СМИ были полны "В России будет"... Если начальники профессионально - идиоты, то что они могут создать? Что есть сейчас, так это дурь. Дурь, она безразмерна и может раст...
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
Виталий Shokerxxx
12:26
он метис вот и не знает что делать сердце приказывает одно мозг другое руки не слушаются.. https://www.youtube.com/watch?v=CUp7Vo5UPks
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
Бог Мацкалей
12:26
Штурвал и 2 посадочных места на фото и винтовое крепление ... Байрактар да ? Или сбили свою вертушку , и решили потанцевать на трупах ?
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
Александр Шуфер
12:26
ZTE сматфону 5 лет и не собираюсь менять, менял только чехол на все хватает, так что пофиг
Xiaomi сократила поставки в РФ в 2 раза, а смартфоны от дядюшки Ляо заполняют российские прилавки
ogrizocker
12:25
А еще главное не производить, а 314здить об этом побольше
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
Gennadiy Viktorovch
12:25
поток бреда... расход это ты.. свидетели никому не нужны когда все закончится.. по тихому спалят в крематории..бойся животное )
Рогозин заявил, что новая российская комическая станция взамен МКС может стать военной
ogrizocker
12:24
Ессно, велосипед и то сделать не можем
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем