И прогнозировать в этом году что-либо будет очень сложно.

Крупнейший подрядчик Apple, компания Foxconn (Hon Hai Precision Industry), на этой неделе опубликовала на этой неделе финансовый отчёт и огласила собственные прогнозы на текущий календарный год. По мнению руководителей тайваньского гиганта, созданная хорошими показателями прошлого года «высокая база» не позволит Foxconn продемонстрировать существенного роста выручки в текущем году – если он и будет, то не превысит 3%, а пессимистичный сценарий не исключает и равного по величине снижения выручки, впервые за последние шесть лет.

реклама

Источник изображения: CNBC

Ситуация с поставками компонентов прояснится только во втором полугодии, и в Foxconn не исключают, что положение дел улучшится. Этот год будет для компании полон вызовов, среди которых останется дефицит чипов и перебои с поставками, а инфляция и геополитические риски только усугубят положение. Выручка от реализации смартфонов должна остаться на уровне прошлого года, пока она составляет 60% всех доходов компании от производства электронных устройств.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Выручка Foxconn от реализации электромобилей не достигнет значимых величин ранее 2023 года, как пояснило руководство компании. К середине десятилетия компания рассчитывает выйти на ежегодные объёмы производства электромобилей в районе 750 тысяч штук. Прогнозирование в финансовой сфере осложняется тем, что разные страны снимают эпидемиологические ограничения поэтапно и непредсказуемо, а это не позволяет адекватно оценить динамику будущего спроса. Новейшие политические события, по словам представителей Foxconn, не привели к отказу клиентов от своих заказов.