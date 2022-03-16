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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn ожидает ослабления дефицита компонентов, но опасается инфляции
И прогнозировать в этом году что-либо будет очень сложно.
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Крупнейший подрядчик Apple, компания Foxconn (Hon Hai Precision Industry), на этой неделе опубликовала на этой неделе финансовый отчёт и огласила собственные прогнозы на текущий календарный год. По мнению руководителей тайваньского гиганта, созданная хорошими показателями прошлого года «высокая база» не позволит Foxconn продемонстрировать существенного роста выручки в текущем году – если он и будет, то не превысит 3%, а пессимистичный сценарий не исключает и равного по величине снижения выручки, впервые за последние шесть лет.

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Источник изображения: CNBC

Ситуация с поставками компонентов прояснится только во втором полугодии, и в Foxconn не исключают, что положение дел улучшится. Этот год будет для компании полон вызовов, среди которых останется дефицит чипов и перебои с поставками, а инфляция и геополитические риски только усугубят положение. Выручка от реализации смартфонов должна остаться на уровне прошлого года, пока она составляет 60% всех доходов компании от производства электронных устройств.

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Выручка Foxconn от реализации электромобилей не достигнет значимых величин ранее 2023 года, как пояснило руководство компании. К середине десятилетия компания рассчитывает выйти на ежегодные объёмы производства электромобилей в районе 750 тысяч штук. Прогнозирование в финансовой сфере осложняется тем, что разные страны снимают эпидемиологические ограничения поэтапно и непредсказуемо, а это не позволяет адекватно оценить динамику будущего спроса. Новейшие политические события, по словам представителей Foxconn, не привели к отказу клиентов от своих заказов.

#финансы #полупроводники #foxconn #дефицит чипов
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