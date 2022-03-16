Apple является лидером сегмента с долей 37%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные Counterpoint Research сообщило, что в январе впервые в истории наблюдения за рынком смартфонов аппараты с поддержкой 5G заняли 51% всего сегмента новых мобильных устройств. Ещё интереснее, что в мировом масштабе Apple удалось занять 37% рынка смартфонов с поддержкой 5G.

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Источник изображения: Bloomberg, Counterpoint Research

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По всей видимости, с выходом на рынок iPhone SE третьего поколения, который обеспечивает поддержку 5G при начальной цене $429, экспансия Apple только ускорится. Samsung Electronics контролирует 12% рынка 5G-смартфонов по итогам январских продаж, а Xiaomi, Vivo и Oppo получают по 10-11% каждая преимущественно благодаря спросу на внутреннем китайском рынке. Все прочие марки сосредоточены в сегменте, соответствующем 19% рынка аппаратов с поддержкой 5G.