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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В январе на смартфоны с поддержкой 5G впервые пришлось более половины продаж
Apple является лидером сегмента с долей 37%.
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Агентство Bloomberg со ссылкой на данные Counterpoint Research сообщило, что в январе впервые в истории наблюдения за рынком смартфонов аппараты с поддержкой 5G заняли 51% всего сегмента новых мобильных устройств. Ещё интереснее, что в мировом масштабе Apple удалось занять 37% рынка смартфонов с поддержкой 5G.

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Источник изображения: Bloomberg, Counterpoint Research

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По всей видимости, с выходом на рынок iPhone SE третьего поколения, который обеспечивает поддержку 5G при начальной цене $429, экспансия Apple только ускорится. Samsung Electronics контролирует 12% рынка 5G-смартфонов по итогам январских продаж, а Xiaomi, Vivo и Oppo получают по 10-11% каждая преимущественно благодаря спросу на внутреннем китайском рынке. Все прочие марки сосредоточены в сегменте, соответствующем 19% рынка аппаратов с поддержкой 5G.

#смартфоны #аналитика #apple #iphone #5g
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