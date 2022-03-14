КНР более не считается страной для оптимального размещения производств.

Как отмечает Nikkei Asian Review, исход производителей из Китая во Вьетнам меняет специфику рынка труда в последней из стран. В частности, более высоким спросом пользуются вьетнамские специалисты со знанием китайского языка. Профильными вакансиями буквально пестрят специализированные сайты, охватывая самые разные отрасли и географические регионы.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Само собой, одного лишь знания китайского языка на приличном уровне для успешного трудоустройства недостаточно, человек должен владеть и специальностью, необходимой для работы в китайской компании. В последнее время повышенную активность на вьетнамском рынке проявляют китайские производители электронных устройств. Например, GoerTek намеревается вложить в экономику Вьетнама не менее $400 млн и нанять 30 000 сотрудников. Не всем из них потребуется знание китайского языка, но потребность в специалистах с соответствующим сочетанием навыков становится больше день ото дня.