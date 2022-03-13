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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южнокорейский оверклокер продвинулся в разгоне Intel Pentium Gold G7400 до 6317 МГц
Сразу на сто мегагерц за сутки.
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Энтузиаст Safedisk из Южной Кореи ввязался в своего рода «оверклокерский биатлон», постепенно повышая ставки в борьбе с двумя немецкими соперниками, тоже использующими процессор Intel Pentium Gold G7400. Свой экземпляр двухъядерного процессора семейства Alder Lake-S он смог разогнать до 6317 МГц, улучшив вчерашний результат сразу на сотню мегагерц.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Соответственно, автору экспериментов удалось перекрыть попытки немецких соперников закрепиться на вершинах рейтингов для двухъядерных процессоров сразу в четырёх дисциплинах: Geekbench3 Multi Core (22 265 баллов), GPUPI for CPU 1B (4 минуты 22,549 секунды), Cinebench R20 (2532 балла) и HWBot x265 4K (8,175 кадра в секунду). В последнем случае, кстати, частота процессора не превысила 6257 МГц.

#экстремальный разгон #alder lake-s #pentium gold g7400
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