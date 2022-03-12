Специфика процессоров, изначально предлагаемых в системах корпоративного класса, обычно сводится к применению более развитых функций безопасности, поэтому компания Lenovo при создании рабочих станций ThinkStation P620 воспользовалась этим нюансом. Напомним, что в основу этих систем легли новейшие процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX с архитектурой Zen 3.
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Функция PSB (Platform Secure Boot), поддерживаемая этим семейством процессоров, позволила Lenovo буквально «привязать» через ключ в BIOS материнской плате использование данных процессоров только в составе систем собственной сборки. В материнской плате другой марки такой процессор попросту не позволит загрузить операционную систему. Впрочем, использовать процессор внутри другой рабочей станции Lenovo всё же удастся. Кроме того, PSB позволяет защитить систему от удалённых атак, поэтому владельцам она наверняка покажется полезной.