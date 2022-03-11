До половины всего неона высокой степени очистки, который использовался мировой полупроводниковой отраслью, поставляется двумя украинскими компаниями, как уточняет Reuters в новой публикации на эту тему. Производственная база «Ингаз» находится в Мариуполе, до начала спецоперации в этом районе предприятие поставляло зарубежным потребителям до 20 000 кубометров неона высокой степени очистки ежемесячно.
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По мнению аналитиков CFRA, если запасы потребителей неона не начнут восполняться из альтернативных источников с апреля, то это угрожает новыми перебоями с производством полупроводниковых компонентов по всему миру. Одесское предприятие «Криоин», ранее выпускавшее по 15 000 кубометров неона каждый месяц, пока не может возобновить работу и сомневается, что заказанные клиентами 13 000 кубометров газа могут быть отгружены по итогам марта. Складских запасов хватит, чтобы функционировать на протяжении трёх месяцев, но для возобновления производства в дальнейшем необходимо, чтобы не пострадало технологическое оборудование.
Специалисты CFRA считают, что альтернативные поставщики неона могли бы наладить производство в срок от девяти месяцев, но сейчас мало кто готов вкладываться в новые мощности, поскольку возникшие трудности многие игроки рынка считают временными. Цены на неон с декабря выросли в пять-шесть раз, как отмечает Reuters. Это само по себе уже способно оказать негативное влияние на себестоимость выпускаемой с его помощью полупроводниковой продукции.