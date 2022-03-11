И Республику Беларусь.

Агентство Bloomberg сообщает о новых санкциях японских поставщиков электроники, которые могут коснуться российских компаний – на этот раз правительство Японии одобрило решение прекратить с 18 марта экспорт в Россию и Беларусь ряда электронных компонентов, производственного и телекоммуникационного оборудования. Одновременно под санкции попали три дополнительных белорусских банка.

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Источник изображения: TSMC

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Многие японские корпорации уже начали реализовывать предложенные западными партнёрами санкции. Помимо Sony, от продолжения деятельности в России отказалась Epson, а вот Toyota и Nissan производство автомобилей на своих предприятиях в Ленинградской области обещали сохранить. Toyota также намеревается возобновить импорт автомобилей в Россию, как только для этого появятся подходящие условия – сейчас нарушены логистические цепочки и нет определённости с курсами валют.