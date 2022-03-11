С подачи японских блогеров, опознавших в носителе маркировки вида 100-100000651WOF процессор модели AMD Ryzen 7 5800X3D, количество его упоминаний в прайс-листах интернет-магазинов будет расти каждый час. Кстати, эта же маркировка фигурирует в одном из официальных документов AMD, пусть и в обезличенном виде, так что сомневаться в её существовании как таковой не приходится.
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В Германии, например, интернет-магазины готовятся начать приём заказов на Ryzen 7 5800X3D по цене от 428 евро без учёта налогов. Местные жители смогут приобрести новинку по цене от 518 евро с учётом налогов. С ростом количества покупаемых процессоров цена каждого несколько снижается, но она в целом укладывается в предполагаемый рекомендованный уровень $449 за штуку.