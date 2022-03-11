Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Pentium Gold G4700 на частоте 5926 МГц отличился в HWBot x265 4K
Первое место среди процессоров с двумя ядрами.
анонсы и реклама
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-112 000р на топовый смарт Samsung
-23000р на RTX 3060
Ryzen 3990x - 891 000р
-120 000р на RTX 3090 MSI
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X

Американский энтузиаст Splave на этой неделе стал участником победителем импровизированного спринта в тесте HWBot x265 4K, бросив вызов ещё двум конкурентам, которые в итоге заняли второе и третье места в рейтинге для двухъядерных процессоров. Двое из участников состязания использовали Pentium Gold G7400, один предпочёл Pentium Gold G7400T.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Процессор Pentium Gold G7400 в руках американского энтузиаста был разогнан до 5926 МГц при помощи жидкого азота, в таком режиме ему удалось сохранить активность двух ядер и четырёх потоков. Показав лучший среди двухъядерных процессоров в тесте HWBot x265 4K результат (7,875 кадра в секунду), данный экземпляр отличился и в модельном зачёте. Оставшиеся позади немецкие соперники пообещали предпринять попытки реванша.

#intel #экстремальный разгон #alder lake-s #pentium gold g7400
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Десятого мая Intel проведёт мероприятие с демонстрацией технических новинок
Российский оверклокер обновил более десятка рекордов в модельном зачёте GeForce RTX 2060
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Причины, по которым я купил GeForce RTX 3060, а не более дешевую и мощную Radeon RX 6600 XT
44
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
15
Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
13
Стоунхендж может представлять собой гигантский солнечный календарь, корни которого уходят в Древний Египет
9
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
8

Сейчас обсуждают

Петр Иванов
11:18
щас в днс видел за 240к всего, купить можно на сберкарту перекинуло
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
Петр Иванов
11:17
рыгарт жжёт
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
Сева Шевченко
11:16
Половина (а то и большая часть) стран ЕС по уровню развития отстает от Северной Кореи, причем они не обложены санкциями по самые уши. Так что будьте объективны и не следуйте традициям невежд-либералов...
Как подготовиться к жизни без Google, YouTube, Steam, Netflix и Microsoft
Destino
11:15
Свободнопадающими бомбами попали точно куда надо. В роддоме был штаб террористов, туда и попали.
Появился перечень из 60 западных компаний, которым грозит национализация в РФ
_Махно
11:15
Фсе https://i.c97.org/ai/458550/aux-1646984069-1.jpg
Спикер Госдумы РФ предложил переименовать McDonald's в закусочную «У дяди «Вани» и снизить цены
Сева Шевченко
11:10
Северная Корея по сравнению с Украиной выглядит страной из будущего. Там в ходу космические технологии, производят даже несмотря на санкции станки с чпу, высокоточную электронику, развивают медицину и...
Как подготовиться к жизни без Google, YouTube, Steam, Netflix и Microsoft
Кусачая
11:05
Все логично. Одиссея ОЧЕНЬ требовательная оказалась к железу. Ниже 3080 на макс.настройках даже в 1080p 60fps обеспечиваются с трудом. Притом, что в игре нет RTX! У меня сын играл на 3060ti - там все ...
Консольная версия Elite Dangerous Odyssey отменена
Тилька Шмидт
11:02
2600X за 40К)))))))
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
SubL0ck
11:00
Тексты вообще читает кто-то перед публикацией? Бессвязный бред какой-то.
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
goro
10:57
Странно, что такая игруха ввобще выходила на приставках с их аппаратным ограничением.
Консольная версия Elite Dangerous Odyssey отменена
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем