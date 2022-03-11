Первое место среди процессоров с двумя ядрами.

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Американский энтузиаст Splave на этой неделе стал участником победителем импровизированного спринта в тесте HWBot x265 4K, бросив вызов ещё двум конкурентам, которые в итоге заняли второе и третье места в рейтинге для двухъядерных процессоров. Двое из участников состязания использовали Pentium Gold G7400, один предпочёл Pentium Gold G7400T.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Процессор Pentium Gold G7400 в руках американского энтузиаста был разогнан до 5926 МГц при помощи жидкого азота, в таком режиме ему удалось сохранить активность двух ядер и четырёх потоков. Показав лучший среди двухъядерных процессоров в тесте HWBot x265 4K результат (7,875 кадра в секунду), данный экземпляр отличился и в модельном зачёте. Оставшиеся позади немецкие соперники пообещали предпринять попытки реванша.