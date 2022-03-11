Американский энтузиаст Splave на этой неделе стал участником победителем импровизированного спринта в тесте HWBot x265 4K, бросив вызов ещё двум конкурентам, которые в итоге заняли второе и третье места в рейтинге для двухъядерных процессоров. Двое из участников состязания использовали Pentium Gold G7400, один предпочёл Pentium Gold G7400T.
реклама
Процессор Pentium Gold G7400 в руках американского энтузиаста был разогнан до 5926 МГц при помощи жидкого азота, в таком режиме ему удалось сохранить активность двух ядер и четырёх потоков. Показав лучший среди двухъядерных процессоров в тесте HWBot x265 4K результат (7,875 кадра в секунду), данный экземпляр отличился и в модельном зачёте. Оставшиеся позади немецкие соперники пообещали предпринять попытки реванша.