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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Среди акционеров Toshiba зреет недовольство планом реструктуризации
А голосование всё ближе.
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На 24 марта намечено голосование акционеров по плану реструктуризации, который подразумевает разделение Toshiba на две самостоятельные компании, одна из которых сосредоточится на полупроводниковых компонентах и выйдет на фондовую биржу. Как отмечает Reuters, уже сейчас среди акционеров корпорации зреет недовольство предлагаемыми руководством мерами по стабилизации финансового положения японского производителя с 146-летней историей.

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Источник изображения: Reuters

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Начнём с того, что владеющая 10% акций Toshiba компания Effissimo Capital Management выступила против предложенного плана реструктуризации, призвав корпорацию сперва найти себе сильную команду управленцев, которая смогла бы довести неоднозначные инициативы до успешного конца. Консультанты ISS также призвали акционеров голосовать против разделения активов Toshiba, назвав выкуп акций более внятной альтернативой. Второй по величине акционер компании, 3D Investment Partners, также считает продажу акций Toshiba инвестиционному конгломерату лучшим выходом из ситуации. Действующее руководство корпорации при этом считает нужным настаивать на реструктуризации по предложенной в начале этого года схеме.

#toshiba #акции
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