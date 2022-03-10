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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом фискальном году Apple увеличила объёмы продаж смартфонов на 25%
А выручка от их реализации выросла на 39%.
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Специалисты Citi уверены, что анонс новой версии iPhone SE с поддержкой 5G поддержит спрос на смартфоны этой марки на приличном уровне, даже несмотря на некоторое повышение стартовой цены. По итогам прошлого фискального года, который завершился в конце сентября, Apple должна была увеличить количество проданных смартфонов на 25% по сравнению с предыдущим фискальным годом, как считают эксперты.

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Источник изображения: Apple

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Компания уже давно не публикует статистику по количеству проданных смартфонов, заменяя её денежными показателями. В прошлом фискальном году Apple увеличила выручку от реализации iPhone сразу на 39%, поэтому прогресс на 25% в натуральном выражении должен был сопровождаться ростом средней цены реализации. В указанном отчётном периоде продажи iPhone определяли более 52% всей выручки Apple, поэтому данная категория продуктов остаётся важной для компании и по сей день.

#смартфоны #аналитика #apple #iphone
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