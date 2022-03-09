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Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC поднимет цены на изготовление чипов из кремниевых пластин типоразмера 200 мм
С третьего квартала, на величину до 20%.
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По информации DigiTimes, компания TSMC в очередной раз пойдёт на повышение цен на собственные услуги по производству чипов из кремниевых пластин типоразмера 200 мм в третьем квартале – увеличение расценок достигнет 10-20%, и клиенты уже уведомлены об этом. Сама TSMC подобные слухи никогда публично не комментирует, ссылаясь на конфиденциальность своей ценовой политики.

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Источник изображения: DigiTimes

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Не секрет, что именно в сегменте 200-мм пластин наблюдается самый жёсткий дефицит полупроводниковых компонентов, поэтому и цены на услуги подрядчиков могут в нём расти быстрее, чем в сегменте 300-мм пластин. Сама TMSC не отказывается от инвестиций в расширение и модернизацию производства чипов с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм. Только в этом году на эти нужды компания может потратить несколько миллиардов долларов.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc
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