По информации DigiTimes, компания TSMC в очередной раз пойдёт на повышение цен на собственные услуги по производству чипов из кремниевых пластин типоразмера 200 мм в третьем квартале – увеличение расценок достигнет 10-20%, и клиенты уже уведомлены об этом. Сама TSMC подобные слухи никогда публично не комментирует, ссылаясь на конфиденциальность своей ценовой политики.
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Не секрет, что именно в сегменте 200-мм пластин наблюдается самый жёсткий дефицит полупроводниковых компонентов, поэтому и цены на услуги подрядчиков могут в нём расти быстрее, чем в сегменте 300-мм пластин. Сама TMSC не отказывается от инвестиций в расширение и модернизацию производства чипов с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм. Только в этом году на эти нужды компания может потратить несколько миллиардов долларов.