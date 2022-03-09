С третьего квартала, на величину до 20%.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

По информации DigiTimes, компания TSMC в очередной раз пойдёт на повышение цен на собственные услуги по производству чипов из кремниевых пластин типоразмера 200 мм в третьем квартале – увеличение расценок достигнет 10-20%, и клиенты уже уведомлены об этом. Сама TSMC подобные слухи никогда публично не комментирует, ссылаясь на конфиденциальность своей ценовой политики.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке 5 видов RTX 3050 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешевле любой другой Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Core i9 11900K за 157 590р <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули RTX 3090 MSI за 605 тр 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр

Не секрет, что именно в сегменте 200-мм пластин наблюдается самый жёсткий дефицит полупроводниковых компонентов, поэтому и цены на услуги подрядчиков могут в нём расти быстрее, чем в сегменте 300-мм пластин. Сама TMSC не отказывается от инвестиций в расширение и модернизацию производства чипов с использованием кремниевых пластин типоразмера 200 мм. Только в этом году на эти нужды компания может потратить несколько миллиардов долларов.