Как сообщает DigiTimes со ссылкой на статистику министерства финансов Тайваня, за первые два месяца текущего года объём экспорта товаров с острова достиг $77,43 млрд в денежном выражении, а импорта - $66,7 млрд. Это на 24,8 и 29,4% больше, чем годом ранее, соответственно. Только за февраль экспорт вырос на 34,8% до $37,45 млрд, а импорт вырос на 35,3% до $31,64 млрд.
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Электронные компоненты формировали значительную долю февральского экспорта Тайваня - $15,732 млрд, увеличив профильную выручку сразу на 46,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. Среди них более 92% пришлось на интегральные микросхемы. В географическом выражении основная часть тайваньского экспорта направляется в Гонконг и Китай (42,1%), США с 14,7% расположились на третьем месте, а Европа и Япония довольствуются 8,2 и 6,2% соответственно. Очевидно, что те же электронные компоненты в США попадают уже из Китая в составе готовых устройств, поэтому прямой экспорт в США из Тайваня не так велик.