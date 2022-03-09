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На страницах одной из китайских социальных сетей появилось предполагаемое фото процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, который согласно ранее опубликованным слухам уже начал сходить с конвейера подрядчика, отвечающего за тестирование и упаковку продукции этой марки.

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Источник изображения: Bilibili

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Опубликовавший фотографию образца Ryzen 7 5800X3D китайский источник добавил, что этот процессор не поддерживает разгон, и эта информация должна тщательно скрываться официальными лицами. При этом не поясняется, является ли такое ограничение постоянным или временным. По крайней мере, в автоматическом режиме процессор способен повышать частоту с 3.4 до 4.5 ГГц, но наличие дополнительного кристалла с памятью типа 3D V-Cache могло наложить какие-то ограничения на условия теплоотвода при разгоне.