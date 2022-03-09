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Новости Hardware Алексей Сычёв
Адвокаты Илона Маска отстаивают его право на свободное использование Twitter для самовыражения
Скандал 2018 года миллиардер пытается повернуть в свою пользу.
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Как напоминает Electrek, в 2018 году неосторожное высказывание Илона Маска (Elon Musk) по поводу готовности группы инвесторов выкупить акции Tesla по цене $420 за штуку вызвало недовольство американских регуляторов, и в результате последовавшего решения суда миллиардеру было запрещено публично высказываться на темы, имеющие первостепенное значение для деятельности компании, без предварительного согласования с юристами. Маск также был приговорён к выплате штрафа на сумму $20 млн, столько же было выплачено от лица Tesla, но тогда глава компании купил акции на эквивалентную сумму, назвав это компенсацией штрафа.

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Источник изображения: Electrek

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Адвокаты Илона Маска недавно выдвинули новые требования к американским регуляторам в сфере оборота ценных бумаг. Во-первых, они настаивают на скорейшем распределении полученных $40 млн между акционерами Tesla, которые могли пострадать от высказываний Маска в августе 2018 года. Во-вторых, они требуют отменить запрет на высказывания Маска по существенным вопросам только после согласования с юристами. По их мнению, в нынешних условиях такое ограничение остаётся труднореализуемым. По словам истца, в 2018 году Илон Маск склонился к подчинению требованиям регуляторов ради сохранения доступа Tesla к рынку капитала и выживания компании. Сам он утверждает, что никогда не лгал акционерам и не стал бы этого делать в будущем. Адвокаты Маска упрекают SEC в предвзятом отношении к их клиенту и его преследовании, а также нарушении законных прав гражданина США на свободу речи.

#tesla #илон маск
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