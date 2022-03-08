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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По мнению NVIDIA, пандемия спровоцировала рост спроса на игровые видеокарты
Высокая социализация геймеров усугубила процесс.
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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на мероприятия Morgan Stanley уделила особое внимание современным тенденциям развития рынка игровых решений. Она пояснила, что современные игры давно стали социальной платформой, объединяющих людей с общими предпочтениями в сфере развлечений.

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Источник изображения: Pixabay

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По этой причине, например, с началом пандемии заметно вырос спрос на игровые видеокарты, как считают в компании. Геймеры начали переходить на новое поколение видеокарт, их друзья последовали примеру, и это заметно сместило спрос во времени относительно предполагаемого цикла модернизации при отсутствии фактора пандемии. Спрос по-прежнему превышает предложение, у платформы Ampere в этом смысле сохраняется большой потенциал модернизации. Колетт Кресс также повторила, что рассчитывает на улучшение ситуации с доступностью видеокарт во втором полугодии.

#nvidia #видеокарты #пандемия #дефицит видеокарт #геймеры
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skydan
09:38
Нахуя нам читать здесь про майнеров? Есть специальные сайты, там и высирай такие новости
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
Сергей Гончаров
09:32
Бикью ваще вещь,сеть ловит лучше чем Самсунг теща пять лет проходила, померла он щас у меня вместо модема,беру на дачу ноутбук тянет на ура👍
М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
Сергей Гончаров
09:30
Теща с бикью за 3500 пять лет проходила,ютуб тикток Инстаграм без проблем 4 G ловит там где мой Самсунг 3G кое как вытягивает
М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
warmuza
09:29
Похоже, скоро лексагон деградирует до написания новостей из ничего по 1 абзацу. А мы ещё чёта на зелота гоним.
По мнению NVIDIA, пандемия спровоцировала рост спроса на игровые видеокарты
Ден С
09:29
она уже 35 лет так проходит. Да и я же либерда, а не патриот, у меня одно гражданство, а с его получением в нормальных странах уже проблемки
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
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