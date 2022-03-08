Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на мероприятия Morgan Stanley уделила особое внимание современным тенденциям развития рынка игровых решений. Она пояснила, что современные игры давно стали социальной платформой, объединяющих людей с общими предпочтениями в сфере развлечений.
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По этой причине, например, с началом пандемии заметно вырос спрос на игровые видеокарты, как считают в компании. Геймеры начали переходить на новое поколение видеокарт, их друзья последовали примеру, и это заметно сместило спрос во времени относительно предполагаемого цикла модернизации при отсутствии фактора пандемии. Спрос по-прежнему превышает предложение, у платформы Ampere в этом смысле сохраняется большой потенциал модернизации. Колетт Кресс также повторила, что рассчитывает на улучшение ситуации с доступностью видеокарт во втором полугодии.