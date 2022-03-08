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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA уже работает над преемницей архитектуры Ampere
Из уст руководства компании такие признания звучат не часто.
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Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) в ходе мероприятия Morgan Stanley всего 13 раз повторила своё любимое слово «overall», не забыв создать интригу относительно будущих продуктов компании. Ведущий попытался узнать, в какие сроки может появиться на рынке преемница игровой архитектуры Ampere, но Колетт Кресс предпочла пресечь все подобные разговоры заявлением о том, что новая архитектура выйдет тогда, когда будет готова.

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Источник изображения: NVIDIA

При этом представительница NVIDIA не стала скрывать, что компания ведёт разработку новой архитектуры, и о «некоторых вещах» может быть рассказано с трибуны мероприятия GTC 2022, которое пройдёт в двадцатых числах марта. Последующие специализированные мероприятия тоже могут быть использованы представителями NVIDIA для соответствующих откровений. Пока же компания довольна тем, как продаются носители архитектуры Ampere и даже Turing, поскольку дефицит компонентов позволяет им успешно сосуществовать на рынке.

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О том, что осенью текущего года компания представит игровые графические решения с архитектурой Ada Lovelace, известно преимущественно из неофициальных источников. Нельзя исключать, что какие-то упоминания об этом поколении видеокарт будут сделаны на мартовской сессии GTC 2022.

#nvidia #видеокарты #turing #ampere #ada lovelace #gtc
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skydan
09:38
Нахуя нам читать здесь про майнеров? Есть специальные сайты, там и высирай такие новости
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
Сергей Гончаров
09:32
Бикью ваще вещь,сеть ловит лучше чем Самсунг теща пять лет проходила, померла он щас у меня вместо модема,беру на дачу ноутбук тянет на ура👍
М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
Сергей Гончаров
09:30
Теща с бикью за 3500 пять лет проходила,ютуб тикток Инстаграм без проблем 4 G ловит там где мой Самсунг 3G кое как вытягивает
М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
warmuza
09:29
Похоже, скоро лексагон деградирует до написания новостей из ничего по 1 абзацу. А мы ещё чёта на зелота гоним.
По мнению NVIDIA, пандемия спровоцировала рост спроса на игровые видеокарты
Ден С
09:29
она уже 35 лет так проходит. Да и я же либерда, а не патриот, у меня одно гражданство, а с его получением в нормальных странах уже проблемки
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
x.7
09:28
Ты че тупишь, я же сказал убитые и пропавшие без вести. Даже натовцы не смогли разобраться в панцире, а ваши то обезьяны конечно разберутся) Даже США с их технологическим превосходством 45 дней шли до...
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
Togtyui
09:21
BBK: OPPO, VIVO,REALME. Все эти аппараты по качеству лучше или не хуже зяоми.
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
ахахах
09:21
а в США пешком небудут ходить в случае запрета поставок нефти из России,там у всех на руках огнестрел и люди выйдут там на улицу,если бензин у них взлетит.Они скажут-ты чё старый хер,там войны мутишь,...
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
ACDCOVER
09:18
Да вы хоть 100 лет можете 10нм втюхивать голубым хомякая сохраняя закон мура. Пусть жрут ,что дают.
Intel обещает сохранить жизнеспособность закона Мура на протяжении ближайших десяти лет
Ден С
09:17
О какой демократии речь идет тут? Путин на нее болт клал, он диктатор. Что ты еще хочешь от него и мира где царит демократия? Все верно, идет противостояние
Российские геймеры сообщают о невозможности загрузки и запуска в Steam некоторых игр Microsoft и Activision
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