Из уст руководства компании такие признания звучат не часто.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) в ходе мероприятия Morgan Stanley всего 13 раз повторила своё любимое слово «overall», не забыв создать интригу относительно будущих продуктов компании. Ведущий попытался узнать, в какие сроки может появиться на рынке преемница игровой архитектуры Ampere, но Колетт Кресс предпочла пресечь все подобные разговоры заявлением о том, что новая архитектура выйдет тогда, когда будет готова.

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Источник изображения: NVIDIA

При этом представительница NVIDIA не стала скрывать, что компания ведёт разработку новой архитектуры, и о «некоторых вещах» может быть рассказано с трибуны мероприятия GTC 2022, которое пройдёт в двадцатых числах марта. Последующие специализированные мероприятия тоже могут быть использованы представителями NVIDIA для соответствующих откровений. Пока же компания довольна тем, как продаются носители архитектуры Ampere и даже Turing, поскольку дефицит компонентов позволяет им успешно сосуществовать на рынке.

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О том, что осенью текущего года компания представит игровые графические решения с архитектурой Ada Lovelace, известно преимущественно из неофициальных источников. Нельзя исключать, что какие-то упоминания об этом поколении видеокарт будут сделаны на мартовской сессии GTC 2022.