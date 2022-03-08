Всего же новое предприятие можно возвести и запустить за четыре года.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Руководство Intel при обсуждении собственных планов по расширению производственной базы уже признавалось, что корпуса предприятий нужно строить с опережением фактической потребности, поскольку эта фаза экспансии требует меньшего количества средств, но занимает более длительный период. В случае необходимости в уже готовом корпусе можно достаточно быстро смонтировать необходимое для выпуска чипов оборудование, и это будет сама затратная часть проекта.

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На мероприятии Morgan Stanley генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) пояснил, как именно разделяются фазы строительства нового предприятия. Возвести новый корпус компания способна за два с половиной года, потратив на это примерно $1,5 млрд.

Источник изображения: Intel

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Всего строительство и запуск нового предприятия могут потребовать до четырёх лет времени. В оставшиеся полтора года можно заполнить корпус технологическим оборудованием и произвести его настройку. Современное предприятие требует инвестиций в размере не менее $10 млрд, поэтому опережающее строительство свободных корпусов имеет определённый смысл с точки зрения ускорения процесса экспансии производства.