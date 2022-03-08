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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel считает, что сокращает технологическое отставание от конкурентов быстрее ожидаемого
Осталось освоить четыре техпроцесса из пяти.
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Пошатнуть доминирование политической тематики в повестке дня сегодня смогло мероприятие Morgan Stanley, в котором приняли участие представители Intel и NVIDIA. Интересы первой представлял генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), поэтому обо всех обсуждаемых проблемах высказывания делались от лица высшего руководства компании.

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Источник изображения: Intel

Многое было недавно высказано на мероприятии Intel для инвесторов, но на конференции Morgan Stanley глава компании счёл нужным поделиться дополнительными подробностями. Во-первых, он ничуть не сомневается в способности Intel освоить пять новых техпроцессов за четыре года. Производство процессоров с использованием технологии Intel 7 уже наращивается, поэтому осталось внедрить техпроцессы Intel 4, 3, 20A и 18A.

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Их освоением параллельно занимаются две отдельные команды. Одна отвечает за Intel 4 и Intel 3, а вторая – за более отдалённые Intel 20A и Intel 18A. По мнению главы компании, прогресс в освоении передовой литографии идёт быстрее, чем ожидалось. При этом уже найдены клиенты на контрактном направлении деятельности не только для техпроцесса Intel 18A, который будет освоен на предприятиях в штате Огайо к 2025 году, но и Intel 3.

#intel #полупроводники #литографическое производство
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