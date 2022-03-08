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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel подала предварительную заявку на размещение на бирже акций Mobileye
Время неудачное, но иначе она поступить не может.
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Потратив в 2017 году $15,3 млрд на покупку акций Mobileye, корпорация Intel в текущем году решила разместить их на бирже, чтобы использовать вырученные средства для строительства новых предприятий и финансирования прочих инициатив. Как отмечает Reuters, на днях Intel подала предварительную заявку на размещение акций Mobileye, ни указав ни количество размещаемых акций, ни их цену. Американским регуляторам предстоит одобрить этот шаг, прежде чем Intel выпустит акции Mobileye на биржу. Ранее сообщалось, что весь бизнес Mobileye оценивается в $50 млрд, но Intel дала понять, что сохранит за собой контрольный пакет акций.

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Источник изображения: Intel

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Напомним, что Mobileye является разработчиком программного и аппаратного обеспечения, используемого при создании систем активной помощи водителю. Клиентами компании являются BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Honda и General Motors, развивается сотрудничество и с китайскими автопроизводителями. Компания намеревается разработать лидар собственной конструкции, который позволит снизить стоимость набора датчиков, необходимых для организации надёжной системы автоматического управления транспортом, работающей в любых погодных условиях и уровне освещённости.

#intel #финансы #акции #автопилот #mobileye
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