Телефон гарантирует высокий уровень защиты и может стать надёжным инструментом для работы и технологичным гаджетом для развлечений

Поскольку конкуренция на рынке мобильных телефонов набирает силу, нужно пытаться не только занять свою нишу, но и предлагать все больше инноваций, укрепляя собственные позиции и двигая технологии вперёд. BV8800 стал первым смартфоном Blackview, получившим камеру ночного видения. Аппарат был хорошо принят рынком, но из-за относительно высокой стоимости не стал бестселлером. Вполне возможно, что эту функцию на себя возьмёт. Он является идейным продолжателем телефона OSCAL S60, унаследовав сверхпрочный корпус с защитой от падений, ударов и воды.Внутри OSCAL S60 Pro расположилась 8 Мп ИК-камера Sony IMX219 с двумя излучателями, которая открывает перед пользователем массу новых возможностей, а также необычные сценарии и идеи. К примеру, с камерой ночного видения можно следить за ночной жизнью леса или луга, не привлекая к себе лишнего внимания. В случае экстренных ситуаций подобная технология позволит обнаружить потерянных людей, а также изучить местность на предмет посторонних. А вообще её можно использовать для съёмки роликов в стиле ретро, слежку за домашними животными в ночное время, обнаружение потерянных предметов и многое другое, что наполняет обычную жизнь новыми ощущениями.В целом OSCAL S60 Pro следует традициям Blackview, предлагая максимальную защиту в любых ситуациях. Разработчики отмечают, что прочная конструкция прошла десятки испытания и является инженерным чудом. К примеру, она проходит тесты на падение с различных высот и под разными углами, тесты на устаревание и контакт с посторонними предметами в карманах штанов и дамской сумочке. OSCAL S60 Pro не боится раскалённой пустыни с песчаными дюнами и ледяной стужи с холодным ветром и экстремальными перепадами температуры. Всё это подтверждается сертификатами IP68, IP69K и MIL-STD-810H и гарантирует максимальное качество исполнения и отличный пользовательский опыт. Можно констатировать, что новинка станет идеальным партнёром как для выполнения рабочих задач, так и для путешествий и развлечений.Что до других характеристик, то смартфон основан на современном 8-ядерном процессоре MTK Helio A25. Он оснащён 4 Гб оперативной памяти и накопителем ёмкостью 32 Гб. При желании можно установить карту памяти объёмом до 1 Тб, что позволит забыть о недостатке свободного пространства на много лет. В качестве операционной системы используется фирменная Doke OS 2.1, основанная на базе Android 11. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5589 мАч, который позволяет получить до 24 часов беспрерывной работы в режиме разговора и невероятные 288 часов в режиме ожидания. В качестве основной камеры используется 13 Мп объектив, который умеет делать яркие, сочные снимки. Доступна поддержка NFC и всех популярных актуальных беспроводных технологий.Получить больше информации относительно начала продаж. Ну а сравнение с более дорогим BV8800 доступно в таблице выше.