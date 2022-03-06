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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC может к 2024 году освоить выпуск каждого пятого процессора Intel
Или даже каждого четвёртого, но не целиком.
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Сетевые источники продолжают анализировать содержание отчёта Morgan Stanley, описывающего состояние планов TSMC по переходу на новые техпроцессы. Расширение сотрудничества с Intel, как отмечает первоисточник, к 2024 году приведёт к тому, что TSMC будет выпускать до 20-25% процессоров первой из компаний. Добавим, что представители Intel и ранее не скрывали, что до 20% выручки компания получает от реализации продукции, которую сама не производит, но впервые прогнозируется столь сильная зависимость от производства компонентов для процессоров на стороне.

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Источник изображения: TSMC

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Скорее всего, к тому моменту TSMC начнёт активно выпускать для Intel чиплеты для центральных процессоров по 3-нм технологии. В отношении 2-нм техпроцесса TSMC аналитики Morgan Stanley говорят о сохранении прежнего количества слоёв, требующих обработки с помощью EUV-литографии, если сравнивать с техпроцессом N3. Как считают эксперты, снижение интенсивности использования EUV позволит TSMC сосредоточиться на других статьях затрат.

#intel #аналитика #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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