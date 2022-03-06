В этом убеждены эксперты.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Законопроект о выделении субсидий со стороны властей США на развитие национальной полупроводниковой отрасли проходит последние стадии утверждения, но специалисты IC Knowledge убеждены, что предполагаемые им $50 млрд государственной поддержки сроком до 2030 года являются очень скромной суммой, которая не будет способствовать должному эффекту.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр

Аналитики убеждены, что властям США придётся потратить в десять раз больше поддержку национальной полупроводниковой отрасли, прежде чем количество предприятий по выпуску чипов на территории страны начнёт увеличиваться. Руководство Intel не раз декларировало, что компания стала бы строить новые предприятия в США даже без государственной поддержки, но наличие таковой просто ускорит все сопутствующие процессы. Напомним, к 2025 году Intel построит в Огайо предприятия, способные выпускать чипы по техпроцессу 18A, потратив на это не менее $20 млрд, аналогичная сумма будет вложена в строительство предприятий на территории Аризоны.