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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для успешного развития полупроводниковой отрасли страны США придётся увеличить субсидии десятикратно
В этом убеждены эксперты.
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Законопроект о выделении субсидий со стороны властей США на развитие национальной полупроводниковой отрасли проходит последние стадии утверждения, но специалисты IC Knowledge убеждены, что предполагаемые им $50 млрд государственной поддержки сроком до 2030 года являются очень скромной суммой, которая не будет способствовать должному эффекту.

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Источник изображения: TSMC

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Аналитики убеждены, что властям США придётся потратить в десять раз больше поддержку национальной полупроводниковой отрасли, прежде чем количество предприятий по выпуску чипов на территории страны начнёт увеличиваться. Руководство Intel не раз декларировало, что компания стала бы строить новые предприятия в США даже без государственной поддержки, но наличие таковой просто ускорит все сопутствующие процессы. Напомним, к 2025 году Intel построит в Огайо предприятия, способные выпускать чипы по техпроцессу 18A, потратив на это не менее $20 млрд, аналогичная сумма будет вложена в строительство предприятий на территории Аризоны.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники #tsmc #сша
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