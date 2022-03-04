Компания AMD представила ускорители вычислений Instinct MI250x и MI250 ещё в первой половине ноября, предложив их клиентам в серверном сегменте только в исполнении OAM для систем с воздушным охлаждением классического для подобных решений типа. Мощные вентиляторы устанавливаются в корпусе сервера, а холодный воздух поступает по специальным каналам к достаточно крупному радиатору модуля OAM.
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Подробные эскизы этих ускорителей появились в служебном разделе сайта AMD лишь недавно, поэтому имеет воспользоваться данной возможностью для более близкого знакомства с компоновкой элементов на плате и подложке.
Радиатор модуля OAM, по всей видимости, использует пять U-образных тепловых трубок. Он рассчитан на работу с ускорителем, потребляющим в пике до 560 Вт энергии. Как правило, для отвода тепла от изделий с уровнем энергопотребления более 600 Вт уже используется жидкостное охлаждение, но данные решения AMD укладываются в пределы возможностей воздушного радиатора, обдуваемого корпусными вентиляторами сервера. Добавим, что кристаллы графических процессоров с архитектурой CDNA2 выполнены по 6-нм технологии TSMC.