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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD опубликовала официальные эскизы 6-нм ускорителей Instinct серии MI200
Первый 6-нм продукт AMD в серверном сегменте использует почти пассивное охлаждение.
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Компания AMD представила ускорители вычислений Instinct MI250x и MI250 ещё в первой половине ноября, предложив их клиентам в серверном сегменте только в исполнении OAM для систем с воздушным охлаждением классического для подобных решений типа. Мощные вентиляторы устанавливаются в корпусе сервера, а холодный воздух поступает по специальным каналам к достаточно крупному радиатору модуля OAM.

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Источник изображения: AMD

Подробные эскизы этих ускорителей появились в служебном разделе сайта AMD лишь недавно, поэтому имеет воспользоваться данной возможностью для более близкого знакомства с компоновкой элементов на плате и подложке.

Источник изображения: AMD

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Радиатор модуля OAM, по всей видимости, использует пять U-образных тепловых трубок. Он рассчитан на работу с ускорителем, потребляющим в пике до 560 Вт энергии. Как правило, для отвода тепла от изделий с уровнем энергопотребления более 600 Вт уже используется жидкостное охлаждение, но данные решения AMD укладываются в пределы возможностей воздушного радиатора, обдуваемого корпусными вентиляторами сервера. Добавим, что кристаллы графических процессоров с архитектурой CDNA2 выполнены по 6-нм технологии TSMC.

#amd #gpgpu #instinct mi200 #cdna2
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