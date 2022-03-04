Южнокорейское издание The Elec напоминает, что с 2017 года компания Samsung Electronics владеет производителем автомобильной электроники и акустики Harman. Последний на этой неделе приобрёл основанную в том же году немецкую компанию Apostera, которая специализируется на разработке программного обеспечения для автомобильных проекционных дисплеев.
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Подобные дисплеи по мере эволюции бортовых информационно-развлекательных систем автомобилей получают всё большее распространение, и всё реже остаются прерогативой дорогих моделей транспортных средств. Проекция показаний приборов и подсказок навигатора осуществляется либо на лобовое стекло, либо на специальную прозрачную панель, расположенную в поле зрения водителя непосредственно над рулевым колесом.
Программные разработки Apostera могут применяться на различных аппаратных платформах, они сочетают технологии дополненной реальности и компьютерного зрения. По всей видимости, проекционные дисплеи нового поколения с использованием программных решений Apostera начнут чаще встречаться в автомобилях, оснащаемых мультимедийными системами марки Harman.