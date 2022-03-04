И начнёт разрабатывать прототип, чтобы к 2024 году выпустить машину в серию.

Тема подготовки Apple к выпуску серийного электромобиля причудливым образом пересекается с деятельностью южнокорейских компаний. Сперва слухи приписывали концерну Kia участие в контрактном производстве этих машин для нужд Apple, а теперь издание Business Korea сообщает, что одна из местных компаний получила заказы на поставку подложек FC-BGA для неких полупроводниковых компонентов, которые будут использоваться в системе управления электромобилем Apple.

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Источник изображения: TOPPAN

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Заблаговременный, с учётом намерений Apple представить своё первое транспортное средство не ранее 2024 года, заказ можно объяснить длительностью процедуры формирования цепочки поставщиков в автомобильной промышленности. Кроме того, в мире сейчас сохраняется дефицит таких подложек, а потому Apple старается перестраховаться к моменту начала сборки серийных машин. Уже к концу текущего года Apple может начать проектировать первый прототип, а первая продукция корейского поставщика уже прошла проверку на качество представителями заказчика, если верить слухам.