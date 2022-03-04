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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики предрекли Intel трудности на протяжении не менее двух ближайших лет
И не гарантируют успеха в дальнейшем.
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Мероприятие Intel для инвесторов давно завершилось, но биржевые аналитики продолжают пересматривать свои прогнозы по курсу акций компании. Представители Morgan Stanley снизили целевое значение с $55 до $47, объяснив свой пессимизм финансовыми сложностями, с которыми компании предстоит столкнуться в ближайшие два года. Затраты Intel в этот период должны вырасти как минимум на 40%, а выручка по итогам текущего года снизится, и лишь в следующем году вырастет от силы на несколько процентов.

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Источник изображения: TSMC

Корпорация Intel делает серьёзные ставки на свой будущий успех, но в ближайшие годы её рыночные позиции наверняка продолжат уступать натиску AMD. Идея с расширением бизнеса за счёт контрактного производства чипов тоже начнёт приносить плоды лишь годы спустя, а пока та же GlobalFoundries в этом смысле выглядит более привлекательным объектом для инвестиций. Лишь лет через пять, по мнению экспертов, Intel сможет выправить положение дел в своём традиционном сегменте бизнеса, связанном с персональными компьютерами.

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Управляющий директор Bank of America Вивек Арья (Vivek Arya) тоже снижает прогноз по курсовой стоимости акций Intel до $47, объясняя свой пессимизм высокой степенью зависимости компании от рынка ПК, который в ближайшие годы расти не будет. На этом направлении Intel получает 45% выручки, а заказы на выпуск сопутствующей продукции занимают половину её производственной программы. Прорыва на контрактном направлении Intel тоже не добьётся, и лучшее, на что она может рассчитывать к середине десятилетия – это возврат к величине свободного денежного потока на уровне прошлого года.

#intel #аналитика #финансы
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