До 600 Вт мощности и 9,2 А по силе тока.

Ресурс VideoCardz не смог пройти мимо появившихся на просторах Сети спецификаций блоков питания и разъёмов 12VHPWR, используемых для подключения видеокарт с интерфейсом PCI Express 5.0. В максимальной конфигурации такой разъём питания способен передать до 600 Вт мощности, но предусмотрены и промежуточные варианты на 150, 300 и 450 Вт соответственно.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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В документации подчёркивается, что новый разъём дополнительного питания 12VHPWR с 12 основными и 4 вспомогательными контактами не будет совместим с другими существующими разъёмами механически или электрически, что абсолютно не отменяет возможности использовать адаптеры для подключения старых блоков питания к новым видеокартам. Предельная сила тока для каждого из основных контактов достигает 9,2 А. Первой видеокартой с новым типом разъёма дополнительного питания должна стать NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, но её судьба пока не обсуждается официальными источниками после краткой демонстрации в январе.