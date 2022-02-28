Разработчику графических решений выдвинут ультиматум.

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3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti

3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti

Из некоторых источников известно, что похищенные в результате хакерской атаки данные NVIDIA общим объёмом 1 Тбайт компания попыталась зашифровать, но противоборствующая сторона заявила, что уже располагает множественными копиями этой информации. Как поясняет VideoCardz, хакеры сперва попытались выставить на продажу данные, позволяющие понять алгоритм блокировки майнинга на новейших видеокартах GeForce RTX 30.

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Источник изображения: NVIDIA

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Затем они сменили требования, и теперь предлагают NVIDIA снять защиту LHR, ограничивающую производительность игровых видеокарт при добыче криптовалют, угрожая в противном случае приступить к распространению служебной информации компании, которая включает и коллекцию прошивок для видеокарт.