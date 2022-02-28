Из некоторых источников известно, что похищенные в результате хакерской атаки данные NVIDIA общим объёмом 1 Тбайт компания попыталась зашифровать, но противоборствующая сторона заявила, что уже располагает множественными копиями этой информации. Как поясняет VideoCardz, хакеры сперва попытались выставить на продажу данные, позволяющие понять алгоритм блокировки майнинга на новейших видеокартах GeForce RTX 30.
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Затем они сменили требования, и теперь предлагают NVIDIA снять защиту LHR, ограничивающую производительность игровых видеокарт при добыче криптовалют, угрожая в противном случае приступить к распространению служебной информации компании, которая включает и коллекцию прошивок для видеокарт.